Более 50 миллионов домов и квартир в Китае остаются вакантными. Доля пустующего жилья в Китае составляет 22% — это около 50 млн домов и квартир. По мнению экспертов, такого количества вакантных жилых площадей нет ни в одной стране мира.
Подобная ситуация объясняется тем, что многие приобретали жилье в качестве инвестиций. Теперь же владельцы жилой недвижимости не могут ее продать, так как цены выросли, а активность покупателей значительно уменьшилась.
В связи с этим китайские власти планируют ввести дополнительный налог на пустующее жилье. Правда, как отмечают эксперты, будет довольно сложно определить, какое именно жилье считать вакантным.
Ранее сообщалось, что китайские города Чунцин, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Ухань и Ханчжоу возглавили мировой рейтинг роста цен на жилую недвижимость.
Отмечается, что экономическое развитие Китая в настоящее время считается одним из наиболее стабильных. Стоимость недвижимости в Поднебесной постоянно растет. Недорого купить квартиру в данной стране можно лишь в небольших провинциальных городах.
Фото: Silkroadnews
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Китай обеспечит Россию доступной недвижимостью
Китайцы умеют быстро строить и падать
В Китае шоссе построили вокруг дома отказавшихся...
Путешествие в Китай: города и достопримечательности
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились подробности увольнения краснодарского врача, заявившей пациентке-диабетику, что она "может сдохнуть тут, но не будет принята без талончика на прием".
По словам генерала Романенко, Украина готова была получить план по вступлению в НАТО в 2008 году. Но вмешались, сетует он, Россия и Германия.
Они собирались убить ряд политиков своей страны. Военнослужащие успели запастись оружием, боеприпасами и топливом.
России не стоит садиться с террористами за стол переговоров, надо рассматривать "Талибан"* как "самую настоящую национальную угрозу", считает Дарья Митина.