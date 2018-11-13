Пятая часть жилья в Китае пустует﻿﻿﻿

Более 50 миллионов домов и квартир в Китае остаются вакантными. Доля пустующего жилья в Китае составляет 22% — это около 50 млн домов и квартир. По мнению экспертов, такого количества вакантных жилых площадей нет ни в одной стране мира.

Подобная ситуация объясняется тем, что многие приобретали жилье в качестве инвестиций. Теперь же владельцы жилой недвижимости не могут ее продать, так как цены выросли, а активность покупателей значительно уменьшилась.

В связи с этим китайские власти планируют ввести дополнительный налог на пустующее жилье. Правда, как отмечают эксперты, будет довольно сложно определить, какое именно жилье считать вакантным.

Ранее сообщалось, что китайские города Чунцин, Тяньцзинь, Гуанчжоу, Ухань и Ханчжоу возглавили мировой рейтинг роста цен на жилую недвижимость.

Отмечается, что экономическое развитие Китая в настоящее время считается одним из наиболее стабильных. Стоимость недвижимости в Поднебесной постоянно растет. Недорого купить квартиру в данной стране можно лишь в небольших провинциальных городах.

Фото: Silkroadnews

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