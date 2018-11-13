Управляющая компания (УК) в Красносельском районе Санкт-Петербурга больше года продолжала незаконно рассылать квитанции за услуги ЖКХ жильцам. Об этом сообщили в управлении МВД по городу и Ленинградской области. Всего мошенники похитили несколько десятков миллионов рублей.
По версии следствия, компания в начале 2017 года потеряла право управления домами в Красносельском районе, однако продолжала направлять жителям квитанции по оплате коммунальные услуги жильцам. Вплоть до августа 2018 года они оплачивались, а деньги переводились на счета подконтрольных фирм. Иными словами, просто похищались.
В настоящее время в полицию доставлены гендиректор и трое сотрудников организации. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Сообщается, что речь идет о фирме "ФЦ ГЦКС". Прокурорская проверка в отношении компании была инициирована после того, как жители многоквартирных домов приняли решение о том, что домами будет управлять компания "Жилкомсервис №3 Кировского района". Однако бывшая УК "ФЦ ГЦКС" продолжила рассылку квитанций.
Граждане уже давно жаловались на некачественный ремонт крыш, отсутствие отопления и невывоз мусора, тогда как услуги оплачивались своевременно. "Финансовый центр ГЦКС" имеет в управлении 87 многоквартирных домов, однако от управления ими управляющая организация фактически устранилась.
Фото: Misanec.ru
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