Асфальт разрешили класть и в снег, и в дождь﻿

Росавтодор согласовал методические рекомендации, которые позволяют при соблюдении всех технологических процессов укладывать асфальт в плохую погоду. Об этом говорится в "Методических рекомендациях по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях", опубликованных на сайте Росавтодора.

Новые рекомендации ведомства позволяют при соблюдении всех технологических процессов менять дорожное покрытие в плохую погоду. Установлена допустимая для таких работ температура окружающего воздуха находится в интервале от 5 ºС до минус 10 ºС. Но самое главное, дорожным службам теперь абсолютно законно разрешается укладывать асфальт и в дождь, и в снегопад.

Как подчеркнули в Росавтодоре, это необходимо для того, чтобы не прерывать дорожно-строительный сезон в исключительных случаях, в частности, при быстро меняющейся погоде. Например, при выпадении скоротечных осадков в силу разных факторов на той или иной территории России еще до наступления календарной зимы и официального завершения сезона.

Фото: Среда 24

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