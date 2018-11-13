Топ-5 самых дорогих особняков мировых звезд

На свои баснословные гонорары звезды мирового шоу-бизнеса могут себе позволить многое. И прежде всего запредельно дорогую недвижимость. Топ-5 самых дорогостоящих покупок возглавляет дом Опры Уинфри ценой в 100 млн долларов.

Знаменитая телеведущая владеет поместьем в Монтесито на территории в 42 акра. В 2001-м году особняк был приобретен за 50 млн долларов. Сегодня поместье оценивается в 100 млн долларов. Обширный особняк включает шесть спален, 14 санузлов, 10 каминов, два кинотеатра, винный погреб.

По стоимости не отстает и особняк основателя журнала Playboy. Огромный дом Хью Хефнера стал самым знаменитым жилым зданием в мире. В особняке 30 комнат. К услугам гостей, которых здесь при жизни Хефнера всегда было немало, — баскетбольная площадка, винный погреб, зоопарк, вольер. Есть и мрачноватый грот, который послужил бы замечательной декорацией для фильма-фэнтези. Хефнер приобрел особняк в начале 70-х всего за миллион с небольшим. А в 2016-м, за год до смерти, продал за 100 млн долларов. Это самая громкая сделка с недвижимостью за всю историю Лос-Анджелеса.

Далее в рейтинге самых богатых магнатов недвижимости среди звезд шоу-бизнеса идут Бейонсе и Джей Зи. Звездная пара приобрела в Лос-Анджелесе дом стоимостью 88 млн долларов. Особняк включает спа-центр, четыре бассейна, огромный зал. Рядом с "господским домом" расположены небольшая постройка для прислуги и баскетбольная площадка, а также 15 гаражей.

Лишь немного отстают Брэд Питт и Анджелина Джол. и В 2008 году самая красивая пара в Голливуде приобрела дом на юге Франции. Эта покупка обошлась в 67 млн долларов. Именно здесь проходила звездная свадьба. Особняк называется Шато Мираваль. Построен еще в XVII веке. Здание, напоминающее средневековый замок, окружено виноградниками и оливковыми рощами. Состоит из нескольких корпусов, только главный включает 35 комнат. Рядом есть озеро, множество фонтанов. Прожили Питт и Джоли в этих живописных местах недолго. В 2016 году пара объявила о разводе, после чего Анджелина подыскала себе и детям особняк поскромнее — всего за 25 млн долларов.

И, наконец, пятое место у Тома Круза. Актер владеет поместьем площадью 298 акров. В доме семь спален, девять ванных комнат. На территории есть гостевой домик и вертолетная площадка. Все это обошлось Тому Крузу в 59 млн долларов.

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