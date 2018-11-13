Ниже класс новостройки — выше уровень энергоэффективности﻿

На первичном рынке массового сегмента "старой" Москвы сегодня представлено 38 жилых комплексов, уровень энергетической эффективности всех или части жилых зданий в которых соответствует классу A и выше, говорится в исследовании компании "Метриум".

Данный показатель составляет 42,7% от всего количества проектов в массовом сегменте. В общей сложности в них реализуется 6,5 тыс. квартир (44,4%). Для сравнения, в бизнес-классе доля новостроек класса A и выше составляет 26,6%. В сегменте "премиум" проектов класса A и выше — 22,6%, среди элитных новостроек — 11,1%.

Аналитики отмечают, что современный покупатель жилья все чаще обращает внимание на экологические факторы. Один из важнейших — уровень энергоэффективности дома.

По оценкам аналитиков компании "Метриум", более 40% жилых комплексов массового сегмента "старой" Москвы соответствуют категории A энергетической эффективности. Жилые дома класса A расходуют на 40-50% меньше энергии.

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