Ниже класс новостройки — выше уровень энергоэффективности﻿

На первичном рынке массового сегмента "старой" Москвы сегодня представлено 38 жилых комплексов, уровень энергетической эффективности всех или части жилых зданий в которых соответствует классу A и выше, говорится в исследовании компании "Метриум".
Данный показатель составляет 42,7% от всего количества проектов в массовом сегменте. В общей сложности в них реализуется 6,5 тыс. квартир (44,4%). Для сравнения, в бизнес-классе доля новостроек класса A и выше составляет 26,6%. В сегменте "премиум" проектов класса A и выше — 22,6%, среди элитных новостроек — 11,1%.
Аналитики отмечают, что современный покупатель жилья все чаще обращает внимание на экологические факторы. Один из важнейших — уровень энергоэффективности дома.
По оценкам аналитиков компании "Метриум", более 40% жилых комплексов массового сегмента "старой" Москвы соответствуют категории A энергетической эффективности. Жилые дома класса A расходуют на 40-50% меньше энергии.
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