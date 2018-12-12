Проблемные новостройки обеспечат социальной инфраструктурой﻿

Минстрой РФ намерен обязать Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства достраивать на территории проблемных новостроек необходимые социальные объекты.Об этом заявила в среду директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко.
По ее словам, в настоящее время планируется внесение изменений в части защиты прав граждан в процедуру банкротства застройщиков. В частности, это возможность создавать специальную компанию Фонду защиты прав дольщиков, которая будет принимать обязанности по достройке не только жилых объектов, но и социальной инфраструктуры.
Минстрой также предлагает внести изменения в часть регулирования. Это позволит гражданам получить при процедуре банкротства застройщиков не только оплаченное жилье, но и купленные машиноместа и кладовки.
Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был зарегистрирован в октябре 2017 года в форме публично-правовой компании. Сейчас застройщики обязаны перечислять взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в госрегистрации договоров.Как отмечалось, отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков, на данный момент ими уплачено 7,5 млрд рублей взносов.
Фото: expert.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дольщики могут требовать компенсацию за аренду жилья
Обманутые дольщики требуют приостановления выплат по ипотеке
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Москве прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео, допустившего выпады в адрес нашей страны из-за перелета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу.
В день столетия со дня рождения Александра Солженицына одни называют его предателем, а другие - героем. Вероятно, оба мнения верны.
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Слушание по делу Марии Бутиной отложено. Глядя, как Пекин защищает свою гражданку, становится обидно за Марию и стыдно за Москву. Но все не так просто.