Проблемные новостройки обеспечат социальной инфраструктурой﻿

Минстрой РФ намерен обязать Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства достраивать на территории проблемных новостроек необходимые социальные объекты.Об этом заявила в среду директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко.

По ее словам, в настоящее время планируется внесение изменений в части защиты прав граждан в процедуру банкротства застройщиков. В частности, это возможность создавать специальную компанию Фонду защиты прав дольщиков, которая будет принимать обязанности по достройке не только жилых объектов, но и социальной инфраструктуры.

Минстрой также предлагает внести изменения в часть регулирования. Это позволит гражданам получить при процедуре банкротства застройщиков не только оплаченное жилье, но и купленные машиноместа и кладовки.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был зарегистрирован в октябре 2017 года в форме публично-правовой компании. Сейчас застройщики обязаны перечислять взносы в размере 1,2% от ДДУ по всем новым объектам. Неуплата взноса является основанием для отказа в госрегистрации договоров.Как отмечалось, отчисления в фонд делают более 2 тыс. застройщиков, на данный момент ими уплачено 7,5 млрд рублей взносов.

Фото: expert.ru

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