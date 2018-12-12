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Источник Правда.Ру

Эксперты предсказали будущие тренды на рынке жилья﻿

Недвижимость

Дальнейшая цифровизация бюрократического аппарата, более частое использование материнского капитала при ипотеке, а также продажа уже обставленных мебелью квартир. Такими, по прогнозам, будут тренды 2019 года и последующих лет.

Эксперты предсказали будущие тренды на рынке жилья﻿. 395816.jpeg

Об этом заявили эксперты на конференции в МИА "Россия сегодня", посвящённой итогам года на рынке недвижимости. Так, по мнению директора департамента продаж "Главстроя" Максима Гладченко, одним из главных трендов 2019 года может стать продажа квартир, обставленных мебелью.

"Мы пытаемся продать квартиры с отделкой, но становится скучно. Мне кажется, основной тренд будущего года — возможность покупки квартиры полностью с меблировкой", — подчеркнул Гладченко.

Определившийся в уходящем году тренд увеличения количества ипотечных сделок с использованием материнского капитала, скорее всего, сохранится и в 2019 году, считают аналитики.

В общем и целом, по прогнозам экспертов, в 2019 году основным станет тренд на автоматизацию всех бизнес-процессов девелоперов. А также цифровизацию бюрократического аппарата. В частности, по словам директора отдела консультаций по недвижимости компании EY Ильи Сухарникова, рынку будут необходимы новые интернет-агрегаты для продажи, а также аренды и подбора недвижимости. 

Фото:rcmm.ru

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