Магазины в домах можно будет открыть только с согласия жильцов

Госдума вводит ряд жестких условий для перевода жилого помещения в нежилое. Проект закона прошел первое чтение, сообщает "Парламентская газета".

Для этого, согласно нормативному акту, будет необходим протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Жильцы должны дать согласие на такой перевод. Для принятия решения потребуется кворум, т. е. участие собственников помещений, обладающих более чем 50% голосов от общего их числа. Помимо этого потребуются отдельные письменные согласия всех собственников помещений, примыкающих к переводимому помещению.

В свою очередь, государство будет контролировать соблюдение обязательных требований к порядку перевода жилого помещения в нежилое. В Комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ подчеркнули, что в настоящее время соблюдение прав собственников жилья не гарантировано. По словам депутата Госдумы Олега Шеина, новый закон поможет жильцам бороться с открытием в их домах круглосуточных магазинов или точек общепита.

Фото: nk-tv.com

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