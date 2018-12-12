Гонконг решил отказаться от наноквартир﻿

Наноквартиры, объявленные одним из способов решения проблемы нехватки жилья в Гонконге, теряют популярность так же быстро, как они привлекли внимание общественности, сообщает портал "Вести.Экономика" со ссылкой на Bloomberg.

Два года назад застройщик жилой недвижимости на Новых Территориях Гонконга представил квартиры размером меньше парковочного места. Продажи в этом проекте, где некоторые квартиры имеют площадь всего 12 квадратных метров, не вызвали большого интереса у покупателей. Только две из 73 квартир были проданы.

Эксперты отмечают, что это происходит из-за того, что в Гонконге наблюдается снижение цен на жилье. Цены на недвижимость снизились на 6,3% по сравнению с августовским пиком. Продажи новых домов в ноябре были на самом низком уровне с начала 2016 года.

Практика показывает, что продажи небольших квартир, как правило, страдают больше во время подобных изменений цен. В 2015–2016 годах стоимость квартир площадью менее 40 квадратных метров упала на 12% по сравнению с падением на 9% цен на квартиры от 70 до 100 квадратных метров.

В прошлом году квартиры размером с Tesla Model X продавались по цене около $500 тыс.

Фото: 100realty.ua

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