Самовольную перепланировку подвалов запретят﻿

За незаконную перепланировку подвалов и нежилых помещений на первых этажах домов предложено ввести штрафы, сообщает ТАСС. Соответствующие поправки внесены в Госдуму.

Существующие законы предусматривают административную ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений. Помимо этого, ответственность за перепланировку несут только физические лица. Несмотря на то, что помещениями на первых этажах и в подвалах часто владеют компании или муниципалитеты. В случае принятия законопроекта должностным лицам придется заплатить за незаконную перепланировку штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а юридическим — 40-50 тысяч рублей.

Актуальность этого шага со стороны законодателей объясняется тем, что перепланировки в подвалах перестали быть редкостью. Хотя именно они являются самыми опасными, так как затрагивают фундамент и опорные конструкции всего многоквартирного дома.

Это может привести к плачевным последствиям для здания. Например, трещинам, проседанию строения и даже обрушению конструкций. Так, в 2015 году в Перми из-за углубления подвала рухнул подъезд пятиэтажки из-за того, что собственники помещения в цокольном этаже пытались сделать высокие потолки. В 2016 году обвалился дом в Междуреченске, потому что магазин в подвале расширял окно.

Фото: inctanh.com

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