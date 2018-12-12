На месте табачной фабрики в Москве построят ферму

Сельскохозяйственную ферму планируют открыть на территории бывшего табачного завода в Южном округе Москвы, сообщает портал Москомстройинвеста.

На заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы было решено внести изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу: Каширское шоссе, вл. 61, корп. 3 (ЮАО). Речь шла о добавлении вида разрешенного использования — выращивание сельскохозяйственных культур.

В настоящее время на этом земельном участке площадью 0,82 га располагается многоуровневый паркинг. В связи с низким спросом на услуги паркинга инвестор планирует переоборудовать здание под выращивание зеленых сельскохозяйственных культур по уникальной технологии вертикального сельского хозяйства.

Перепрофилирование паркинга стало частью предложенного инвестором проекта по созданию на территории бывшего табачного завода "Лиггетт-Дукат" первой в столичном мегаполисе городской фермы.

Предполагается, что посевная площадь составит 52,5 тыс. "квадратов". На ферме можно будет собирать до 22 тонн урожая в сутки.

Фото: sovzondkonference. ru

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