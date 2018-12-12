Кронштадтский район Петербурга лидирует по доступности аренды жилья﻿

С начала года средняя арендная ставка по Санкт-Петербургу поднялась на 3,2% и составила 30 843 руб./мес., сообщает портал «МИР КВАРТИР». Самые дорогие съемные квартиры - в центре города на Неве, самые дешевые - в Кронштадтском районе.
Самой дорогой частью любого города, где сосредоточена самая престижная недвижимость, считается его исторический центр. В Петербурге максимальная концентрация дорогих лотов в Центральном и Петроградском районах. Средняя стоимость месячной аренды квартир здесь составляет 48 929 рублей и 47 438 рублей соответственно.
Самые дешевые районы - наиболее удаленные от центра. Первое место по бюджетности аренды жилья занимает Кронштадтский район. Здесь средняя стоимость аренды в 2,4 раза ниже, чем в историческом ядре Питера - 20 782 руб./мес. Второе место с конца досталось Колпинскому району со средней ставкой 21 114 руб./мес. Далее с очень похожими результатами идут районы-пригороды: Петродворцовый - 24 208 руб./мес., Красносельский - 24683 руб./мес. и Пушкинский - 24865 руб./мес.
Фото: topspb.tv
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