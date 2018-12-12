С 1 января 2019 года в России вступит в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества". С этого дня садовые товарищества будут обязаны открыть счет в банке и вести расчеты только безналичным способом, пишет "Коммерсант".
Передача наличных денег на руки председателю или бухгалтеру садового товарищества будет запрещена. Банки будут осуществлять расчетное обслуживание садовых товариществ, а также обеспечивать безналичную форму расчетов со всеми контрагентами.
По мнению экспертов, такой подход призван закрыть риски злоупотреблений руководства СНТ. Но это чревато иными проблемами — в отсутствие ограничений средства садоводов, а это 200-300 млрд руб. в год, рискуют попасть в руки малонадежных банков. В случае отзыва лицензии у таких игроков шансы вернуть деньги будут крайне малы.
По словам председателя Союза садоводов России Олега Валенчука, основными требованиями к банку должны быть широкое региональное покрытие, выгодные тарифы и надежность. Это должен быть банк с госучастием. Это будет гарантией его устойчивости.
Фото: rusregioninform.ru
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