Президентом России Владимиром Путиным подписан закон об уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства не только в квартирах и домах, но и в нежилых помещениях, в частности, в офисах, информирует портал правовой информации.
Предложенные поправки в Уголовный кодекс предусматривают для организаторов "резиновых офисов" уголовный штраф до 500 тыс. рублей и тюремный срок до 3 лет.
Именно такое наказание сейчас предусмотрено Уголовный Кодексом РФ для фиктивной регистрации в жилом помещении. Напомним, что в 2013 году в России был принят закон о "резиновых квартирах". Он ввёл уголовную ответственность за незаконную постановку на учёт мигрантов в жилых домах. В то же время участились случаи массовой постановки на учет мигрантов в нежилых помещениях, так называемых "резиновых" офисах.
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