"Дом на дереве" разрешили построить в английском графстве

В Великобритании в графстве Глостершир недалеко от деревни Эвен выставлен на продажу участок земли с разрешением на строительство "дома на дереве" или жилого экодома.

Все дело в том, что находится он в заповедной зоне графства, и традиционное строительство на этой территории запрещено, сообщает Savills. К участку площадью 2,8 Га прилагается дизайн-проект дома. Проект был разработан английским архитектором по имени Ричард Хоукс. Стоимость его дизайнерской работы вместе с участком оценивается в более чем 87 миллиардов рублей (1,29 млн долларов).

Ewen Tree House — это необычная концепция от прославленного архитектора, Ричарда Хоукса, известного созданием некоторых из самых вдохновляющих и экологичных домов Великобритании.

Это отличный пример дома, строительство которого стало возможным, благодаря Параграфу 55 документа, регламентирующего Национальную политику в области строительства (National Planning Policy Framework (NPPF)). Данный параграф разрешает строительство инновационных с точки зрения архитектуры проектов в локациях, где запрещено любое другое строительство.

Участок с одобренным разрешением на строительство представлен к продаже с первоначальной стоимостью 1 млн фунтов.

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