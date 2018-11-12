В Великобритании в графстве Глостершир недалеко от деревни Эвен выставлен на продажу участок земли с разрешением на строительство "дома на дереве" или жилого экодома.
Все дело в том, что находится он в заповедной зоне графства, и традиционное строительство на этой территории запрещено, сообщает Savills. К участку площадью 2,8 Га прилагается дизайн-проект дома. Проект был разработан английским архитектором по имени Ричард Хоукс. Стоимость его дизайнерской работы вместе с участком оценивается в более чем 87 миллиардов рублей (1,29 млн долларов).
Ewen Tree House — это необычная концепция от прославленного архитектора, Ричарда Хоукса, известного созданием некоторых из самых вдохновляющих и экологичных домов Великобритании.
Это отличный пример дома, строительство которого стало возможным, благодаря Параграфу 55 документа, регламентирующего Национальную политику в области строительства (National Planning Policy Framework (NPPF)). Данный параграф разрешает строительство инновационных с точки зрения архитектуры проектов в локациях, где запрещено любое другое строительство.
Участок с одобренным разрешением на строительство представлен к продаже с первоначальной стоимостью 1 млн фунтов.
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