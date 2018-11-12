Обманутым дольщикам Новой Москвы предоставят жилье﻿

Дольщикам третьего корпуса проблемного объекта на улице Овражная в Новой Москве построят компенсационное жилье, информирует портал Москомстройинвеста.

Долгострой расположен в Щербинке, на улице Овражная, владение 3-8, корпус 3. Средства на компенсационный жилой дом выделят по линии Адресной инвестиционной программы Москвы (АИП) на 2017-2020 годы.

Новое жилье для дольщиков построят в поселке Фабрика имени 1 Мая в поселении Рязановское. Включить в АИП объект планируется до конца года. Сам земельный участок должны оформить на городского заказчика в I квартале 2019 года.

Дом в Щербинке начали строить еще в 2002 году. Застройщиком выступало ЗАО "Стройметресурс". Компания обанкротилась в 2009 году.

Правопреемником по реализации проекта стало ООО "Брод-Эстейт". Однако новый застройщик также не исполнил своих обязательств.

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