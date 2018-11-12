Утвержден проект детского сада на 220 мест в ЖК "Наследие"

Утверждены архитектурные решения детского сада в новом жилом квартале «Наследие»- компания «Галс-Девелопмент» получила положительное заключение Московской государственной экспертизы (МГЭ).

Здание площадью 2,7 тыс. кв. метров имеет два надземных этажа и гармонично вписывается в строящийся жилой комплекс. В отделке фасадов применены полихромные фиброцементные плиты и специальные вставки, имитирующие натуральное дерево. Цокольный этаж отделан керамогранитными плитками темно-серого цвета, контрастирующими с разноцветными фрагментами фасадной облицовки.

Детский сад, рассчитанный на 220 мест, сможет принять одиннадцать групп. Комплекс включает в себя музыкальный зал, спортивный зал, медицинский пункт, а также собственный пищеблок. Помещения первого этажа - комнаты для групповых занятий, спальни оборудованы подогревом пола. На закрытой охраняемой территории предусмотрены спортивная площадка, игровой комплекс и теневые навесы.

По словам вице-президента, ди⁠ректора департамента строительства «Галс-Девелопмент» Сергея Лицкевича, жилой комплекс «Наследие» является примером комплексного подхода в реализации качественных объектов жилой недвижимости.

«Детская инфраструктура является неотъемлемой частью проекта и потому тщательно прорабатывается с точки зрения архитектуры, наполнения и соответствия всем нормам безопасности», - отметил Сергей Лицкевич.

Жилой квартал «Наследие» расположен в районе Преображенское и включает в себя два многосекционных дома переменной этажности на 1050 квартир и двухуровневый подземный паркинг на 1734 машиномест. Первая и вторая очереди ЖК «Наследие» введены в эксплуатацию и полностью реализованы, ведется строительство третьего этапа. Завершить строительство планируется в III квартале 2019 года.

Особенностью проекта «Наследие» является ансамблевая застройка с элементами классического архитектурного стиля 30-50-хх гг. прошлого века - лепнины и декоративных решеток с растительным мотивом. На первых этажах жилого квартала расположены: кафе-пекаря, семейный ресторан, детский клуб, химчистка, салон красоты. Общая площадь проекта составляет 180 тыс. кв. метров.