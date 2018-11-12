Строительный сектор и оптово-розничная торговля стали основными клиентами теневого финансового рынка по итогам первого полугодия 2018 года, информирует Центробанк.
На первом месте по этому показателю стоит оптово-розничная торговля с долей в 33%. Вторую позицию занимает строительный сектор с долей в 30%. Дальше идет сфера услуг, на которую приходится 21%. 20% приходится на торговлю строительными и промышленными товарами, 13% — на торговлю товарами народного потребления, 9% — на производство, и 6% — на логистику.
Основная часть операций по обналичиванию средств приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц (95%). В первом полугодии на физических лиц пришлось 53% от общего объема операций, а на юридических — 42%. Среди транзитных операций самыми популярными являются продажа наличности торговыми компаниями (45% всех транзитных операций), обналичка через счета и карты физических лиц (34%) и продажа наличности через туристические компании (8%).
По мнению экспертов, строительные компании используют наличные для взяток при согласовании работ и неофициальных зарплат гастарбайтерам.
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Строительная отрасль в эпоху перемен
Объем инвестиций в экономику Москвы за счет...
Компетенция строительной отрасли у Минстроя утеряна...
Строительная отрасль испытывает острую нехватку...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Правительство продолжает "куражиться" с пенсионной реформой - теперь работающие старики не будут получать заслуженную социальную пенсию. Ее отберет государство.
Вопиющий случай произошел в Красноярском крае. Там, провернув аферу, чиновницы "заработали" два миллиона рублей.
Кандидат психологических наук, криминолог, полковник милиции Украины Галина Запорожцева рассказала "Правде.Ру" о новых методиках подготовки террористов, в том числе с помощью кодирования, а также об украинских молодежных лагерях, в которых молодым людям "промывают мозги" и учат военному делу.