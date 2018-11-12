Строительные компании стали лидерами на теневом рынке обналички﻿

Строительный сектор и оптово-розничная торговля стали основными клиентами теневого финансового рынка по итогам первого полугодия 2018 года, информирует Центробанк.

На первом месте по этому показателю стоит оптово-розничная торговля с долей в 33%. Вторую позицию занимает строительный сектор с долей в 30%. Дальше идет сфера услуг, на которую приходится 21%. 20% приходится на торговлю строительными и промышленными товарами, 13% — на торговлю товарами народного потребления, 9% — на производство, и 6% — на логистику.

Основная часть операций по обналичиванию средств приходится на выдачу со счетов физических и юридических лиц (95%). В первом полугодии на физических лиц пришлось 53% от общего объема операций, а на юридических — 42%. Среди транзитных операций самыми популярными являются продажа наличности торговыми компаниями (45% всех транзитных операций), обналичка через счета и карты физических лиц (34%) и продажа наличности через туристические компании (8%).

По мнению экспертов, строительные компании используют наличные для взяток при согласовании работ и неофициальных зарплат гастарбайтерам.

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