Мода на гибкие офисы дошла до России﻿﻿

Сектор коворкингов и гибких офисов на крупнейших рынках Европы достигнет 10 млн кв.м в течение пяти лет, информирует компания JLL. В период 2014–2017 годов сегмент гибких офисов на рынках Старого Света увеличился более чем вдвое, достигнув 2,8 млн кв.м.

В 2017 году он вырос на 29%, что составляет 625 тыс. кв.м и является наибольшим увеличением этого сектора за его историю.

По прогнозам аналитиков, в ближайшие пять лет рост рынка гибких офисов в регионе будет составлять до 30% в год. Совокупное увеличение за период составит свыше 7 млн кв.м. В результате к 2023 году объем предложения гибких офисов на 20 крупнейших рынках Европы составит около 10 млн кв.м. В Центральных деловых районах городов доля таких площадей превысит 15%.

По словам руководителя отдела услуг корпоративным клиентам компании JLL в России и СНГ Виктории Манзюковой, в России рынок гибких офисов пока находится в стадии становления.

"Смена поколений, борьба за кадры и непрерывное развитие инноваций, позволяющих организовывать рабочий процесс более гибко, стимулируют компании обращать внимание на новые форматы офисного пространства", - подчеркнула Виктория Манзюкова.

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