Свободных площадок для элитного жилья в Москве не хватает

Доля проектов редевелопмента может занять почти половину рынка элитного жилья из-за острой нехватки свободных площадок в центре Москвы, говорится в исследовании компании Knight Frank.

За год объем предложения достаточно интересного сегмента элитной недвижимости — проектов редевелопмента — вырос всего на 5%. При этом спрос показал прирост почти в 2 раза.

По прогнозам аналитиков, доля проектов редевелопмента может занять почти половину рынка элитного жилья из-за усиливающейся нехватки свободных площадок в центре столичного мегаполиса.

Дефицит новых площадок для строительства элитного жилья в центре столицы заставляет застройщиков заниматься перестройкой существующих объектов. В следующие три года доля таких проектов в общей структуре предложения может увеличиться в 2,5 раза.

По оценкам экспертов, покупателям такого жилья это не очень выгодно. Редевелопмент обходится дороже нового строительства. Из-за этого цена жилья в таких проектах вдвое выше.

Отмечается, что все элитные объекты редевелопмента расположены в Центральном административном округе. Лидером по концентрации подобного предложения является Тверской район. Второе место занимают в равных долях Замоскворечье и Якиманка.

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