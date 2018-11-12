Доля проектов редевелопмента может занять почти половину рынка элитного жилья из-за острой нехватки свободных площадок в центре Москвы, говорится в исследовании компании Knight Frank.
За год объем предложения достаточно интересного сегмента элитной недвижимости — проектов редевелопмента — вырос всего на 5%. При этом спрос показал прирост почти в 2 раза.
По прогнозам аналитиков, доля проектов редевелопмента может занять почти половину рынка элитного жилья из-за усиливающейся нехватки свободных площадок в центре столичного мегаполиса.
Дефицит новых площадок для строительства элитного жилья в центре столицы заставляет застройщиков заниматься перестройкой существующих объектов. В следующие три года доля таких проектов в общей структуре предложения может увеличиться в 2,5 раза.
По оценкам экспертов, покупателям такого жилья это не очень выгодно. Редевелопмент обходится дороже нового строительства. Из-за этого цена жилья в таких проектах вдвое выше.
Отмечается, что все элитные объекты редевелопмента расположены в Центральном административном округе. Лидером по концентрации подобного предложения является Тверской район. Второе место занимают в равных долях Замоскворечье и Якиманка.
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