Большая часть семей с детьми Ямала, Югры и Санкт-Петербурга могут арендовать двухкомнатную квартиру. При этом они могут сохранить на приемлемом уровне повседневное потребление.
Северные регионы возглавили список субъектов страны по доступности арендного жилья, составленного РИА "Рейтинг" на основании данных Росстата. Так, на Ямале показатель доступности составил 53,9 процента, в Югре — 52,6 процента. Далее идут Чукотский автономный округ, а также Кемеровская, Ленинградская, Иркутская и Мурманская области. Тут примерно 45 процентов семей имеют возможность арендовать жилье, сохранив расходы на привычном уровне.
Аутсайдеры рейтинга — южные регионы России. В частности, в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Крыму и Севастополе арендовать жилье и осуществлять повседневные траты могут позволить менее 20 процентов семей.
В качестве индикатора доступности в рейтинге выступают семьи из двух работающих взрослых и двух детей, которые могут себе позволить привычные ежедневные расходы и аренду типового жилья.
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