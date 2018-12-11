Пенсионный фонд России собирается использовать блокчейн для отслеживания информации о трудовых отношениях. Для этого Фонд собирается вводить смарт-контракты. Инвесторы и работники компаний будут заключать договор в электронной форме. Затем это будет закреплено цифровой подписью.
Пенсионный фонд сейчас аккумулирует данные о налоговых отчислениях и страховых взносах работодателей на своих серверах. Фонд планирует снизить расходы на хранение информации за счет использования распределенных баз данных.
Использование блокчейна позволит отказаться от бумажных документов. Помимо этого, технология защитит сотрудников от недобросовестных работодателей.
Эксперты отмечают, что подобные технологии уже используются в области сетевой торговли, транспортной логистики, туристических сервисов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что система электронных трудовых книжек начнет работу с 2020 года. В июле глава правительства дал поручение профильным ведомствам подготовить законопроекты об электронных трудовых книжках. Помимо этого, в рамках создания электронной системы соответствующие сведения будут передаваться в Пенсионный фонд в режиме онлайн.
Фото: gazeta.ru
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