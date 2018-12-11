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Источник Правда.Ру

Обманутыми дольщиками стали 3% покупателей жилья в Москве﻿

Недвижимость

Обманутыми дольщиками являются 3% граждан, которые вложили деньги в строительство жилья в Москве, заявили в Москомстройинвесте. Подавляющее большинство проблемных новостроек в столице относятся к жилищно-строительным кооперативам. В основном проблемные объекты связаны с мошенничеством.

По итогам девяти месяцев 2018 года в долевое строительство в столице средства вложили 68 тыс. человек. За аналогичный период 2017 года данный показатель составлял 48,8 тыс. граждан. Город направил в Госдуму предложение о том, чтобы отчисления застройщиков страховым компаниям были перенаправлены в компенсационный фонд.

Застройщики по-прежнему продолжают направлять средства в страховые компании по объектам, продажи в которых были открыты еще до начала работы Фонда защиты прав дольщиков. Напомним, что из 568 объектов, которые сейчас строятся в столице, по 351 ответственность перед дольщиками застрахована в страховых компаниях. Еще по 99, включая 14 объектов жилищно-строительных кооперативов, не перечислены деньги ни в страховые компании, ни в компфонд.

Фото: rosbalt.ru

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