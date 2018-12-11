Власти Подмосковья хотят изъять мусорный полигон "Ядрово" у собственника﻿

Подмосковные власти не исключают возможность изъятия полигона "Ядрово" у собственника, заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.
По его словам, этот полигон очень сложный. Крайне важно, чтобы все работы выполнялись в соответствии с правилами и требованиями. "Сегодня мы не удовлетворены такой работой", — добавил чиновник.
Тема свалок и работы мусорных полигонов уже давно обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" под Волоколамском вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время идет с мусорного полигона.
Ранее сообщалось, что в марте на полигоне произошел выброс свалочного газа. В итоге к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей с диагнозом "отравление".
Подмосковные власти сейчас разрабатывают антикризисный план по решению проблем "Ядрово". Протесты жителей Волоколамска против запаха с полигона побудили областные власти заключить договор с голландской компанией Multriwell на дегазацию "Ядрово". Мусорный полигон собираются закрыть в 2020 году.
Фото: og.ru
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