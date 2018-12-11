Фонд "Сколково" запускает инновационную программу для строительной отрасли

Фонд "Сколково" запустит корпоративную акселерационную программу "Технологии для эффективного строительства и повышения качества жизни". Ее цель - поиск современных технологий для строительства, а также помощь во внедрении инноваций в строительные компании.

«Галс-Девелопмент», «Дон-Строй Инвест» и «Фодд» подписали с Фондом соглашение о стратегическом партнерстве. Компании начинают поиск новых технологических решений. Наиболее перспективные разработки планируется использовать для повышения качества возводимой недвижимости. Для реализации данных задач будет запущена корпоративная акселерационная программа "Технологии для эффективного строительства и повышения качества жизни.

Принять участие в проекте смогут технологические стартапы и разработчики инновационных технологий. В результате участия в программе, которая продлится три месяца, они получат возможность усовершенствовать свои технологии и адаптировать их под задачи индустриальных партнеров. Старт акселерационной программы назначен на 19 декабря.

По словам президента ПАО «Галс-Девелопмент» Сергея Калинина, в следующем году «Галс-Девелопмент» отмечает 25-летие на российском рынке недвижимости. Компания гордится своими проектами, которые формируют новый градостроительный облик Москвы.

«Мы видим свою миссию в том, чтобы стать лидирующей инновационной компанией, и нацелены на работу с динамично развивающимися технологическими проектами для повышения экономической эффективности строительства и улучшения качества жизни покупателей недвижимости», - отметил Сергей Калинин.

По словам генерального директора АО "Дон-Строй Инвест" Алены Дерябиной, рынок остро нуждается в поиске инновационных технологий, который могли бы сделать процесс строительства, а также сам продукт более технологичным и качественным.

"Еще в 2016 году мы заключили соглашение об эксклюзивном доступе к инновационным разработкам более чем со 120 компаниями-лидерами мирового и российского рынка строительных материалов и инженерного оборудования. Это дало нам возможность не только первыми узнавать о разработках производителей, но и внедрять их в свои строящиеся и перспективные проекты. Акселерационная программа с коллегами по рынку в партнерстве с Фондом "Сколково", безусловно, станет следующим шагом на пути к созданию инновационного продукта", - подчеркнула Алена Дерябина.

Президент ЗАО «Фодд» Олег Мороз отметил, что специалисты «Фодд» каждый день решают самые сложные задачи, связанные со строительством в условиях мегаполиса. Однако новые требования к девелоперским проектам, необходимость повысить привлекательность продукта для конечных пользователей, законодательные изменения бросают строителям новые вызовы.

«Совместная акселерационная программа с ведущими игроками девелоперского рынка АО «Дон-Строй Инвест» и ПАО «Галс-Девелопмент» придаст нашей деятельности новый импульс за счет привлечения новаторских строительных технологий и инновационных решений в управлении проектами. Благодаря этой совместной работе мы надеемся вывести строительный рынок Москвы на качественно новый уровень» - сказал Олег Мороз.

"Лучшие стартапы получат доступ к огромному рынку, их технологии будут доработаны при непосредственном участии первых лиц компаний-партнеров, ведущих отраслевых экспертов и специалистов Фонда "Сколково", обладающих огромным опытом в развитии технологических стартапов. Поиск стартапов для участия в программе будет проходить по всей стране - в технопарках, университетах, на открытом рынке, а независимые профильные эксперты обеспечат отбор лучших проектов", - отметил вице-президент Фонда "Сколково" Олег Дубнов.

Фото: gazeta.ru

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