Историческим зданиям в центре Боровска грозит снос

В Боровске вновь создалась тревожная ситуация. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области отказывает в статусе памятников зданиям, которые несколько месяцев градозащитники назад спасли от сноса.

В том числе, хотят отказать в статусе купеческому дому XIX века на улице Володарского, 11, а также городской усадьбе купца Жданова на улице Степана Разина, 35А и 35Б.

Областные власти заявили, что после издания соответствующего приказа их снесут. Подобная участь ожидает и дома по другим адресам. Под снос попало почти 20 дореволюционных домов, признанных аварийными.

По словам активистов, подобные действия говорят о том, что многие здания в центре Боровска хотят уничтожить до присвоения городу статуса исторического поселения.

Активисты забили тревогу в связи со сносом исторической застройки в Боровске в середине осени. Несколько зданий и домов были законсервированы волонтерами на зиму в рамках договоренности с городскими властями.

К концу 2019 года Боровск может получить статус исторического поселения федерального значения. Присвоение городу такого статуса позволит спасти историческую застройку от полного сноса.

Фото: relty.rbc.ru

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