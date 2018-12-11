Историческим зданиям в центре Боровска грозит снос

В Боровске вновь создалась тревожная ситуация. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области отказывает в статусе памятников зданиям, которые несколько месяцев градозащитники назад спасли от сноса.
В том числе, хотят отказать в статусе купеческому дому XIX века на улице Володарского, 11, а также городской усадьбе купца Жданова на улице Степана Разина, 35А и 35Б.
Областные власти заявили, что после издания соответствующего приказа их снесут. Подобная участь ожидает и дома по другим адресам. Под снос попало почти 20 дореволюционных домов, признанных аварийными.
По словам активистов, подобные действия говорят о том, что многие здания в центре Боровска хотят уничтожить до присвоения городу статуса исторического поселения.
Активисты забили тревогу в связи со сносом исторической застройки в Боровске в середине осени. Несколько зданий и домов были законсервированы волонтерами на зиму в рамках договоренности с городскими властями.
К концу 2019 года Боровск может получить статус исторического поселения федерального значения. Присвоение городу такого статуса позволит спасти историческую застройку от полного сноса.
Фото: relty.rbc.ru
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