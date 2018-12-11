До конца текущего года планируется принять значимые поправки в 214-Ф3, сообщает портал ЕРЗ. Речь идет, прежде всего, о положении по запуску процедуры банкротства застройщика после нарушения им полугодового срока сдачи объекта в эксплуатацию.
Другой новеллой станет полная передача страхования гражданской ответственности застройщиков (ГОЗ) от страховых компаний к Фонду защиты прав дольщиков.
Фонд защиты прав дольщиков был создан в октябре 2017 года как альтернатива страховым компаниям в деле страхования ГОЗ. В отношении проектов, которые стартовали до этой даты, действует система ГОЗ с участием страховых компаний. Как показывает практика, ее нельзя назвать эффективной.
Законотворцы посчитали, что нужно создать механизм, который гарантировал бы, независимо от тех или иных компаний или ситуации на рынке, продолжение строительства.
Единственной структурой, которая сейчас является таким гарантом, стал Фонд защиты прав участников долевого строительства. Сейчас создается механизм передачи портфеля от страховых компаний, которые остались, в Фонд защиты прав участников долевого строительства.
Фото: uvao.ru
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