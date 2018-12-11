Спрос на новогоднюю загородную аренду снижается — эксперты﻿

На рынке зимней загородной аренды в Подмосковье - падение. Предложение за год снизилось на 28%, каникулярный спрос уменьшается в течение 3-х лет. В этом году эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость" прогнозируют минус в 20%.﻿

Направление сегодня не имеет большого значения для большинства каникулярных зимних нанимателей. Важнее близость к столице - не далее, чем в 20 км от МКАД. В настоящее время самый большой объем предложения загородного подмосковного жилья в аренду, в том числе и на новогодние каникулы, представлен на белорусском направлении - 21% от совокупной экспозиции. На втором месте - Киевское шоссе с 17% от общего числа лотов; третье место и 15% - у Рижского шоссе.

По мнению аналитиков, многие считают траты на подобные развлечения излишеством. Кто не стеснен в средствах, все чаще выбирает мини-гостиницы, бутик-отели, небольшие дома отдыха и другие камерные заведения, комфортные для проведения новогодних праздников. Там, где уже организована развлекательная программа и подготовлен хороший стол. Таких предложений все больше, отмечают эксперты.

Фото: terres.ru

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