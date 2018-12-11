На рынке зимней загородной аренды в Подмосковье - падение. Предложение за год снизилось на 28%, каникулярный спрос уменьшается в течение 3-х лет. В этом году эксперты компании ИНКОМ-Недвижимость" прогнозируют минус в 20%.
Направление сегодня не имеет большого значения для большинства каникулярных зимних нанимателей. Важнее близость к столице - не далее, чем в 20 км от МКАД. В настоящее время самый большой объем предложения загородного подмосковного жилья в аренду, в том числе и на новогодние каникулы, представлен на белорусском направлении - 21% от совокупной экспозиции. На втором месте - Киевское шоссе с 17% от общего числа лотов; третье место и 15% - у Рижского шоссе.
По мнению аналитиков, многие считают траты на подобные развлечения излишеством. Кто не стеснен в средствах, все чаще выбирает мини-гостиницы, бутик-отели, небольшие дома отдыха и другие камерные заведения, комфортные для проведения новогодних праздников. Там, где уже организована развлекательная программа и подготовлен хороший стол. Таких предложений все больше, отмечают эксперты.
Фото: terres.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Подмосковная "загородка" увеличивает продажи
Подмосковная "загородка" увеличила продажи
Малоэтажная "загородка" упала в цене на 16%
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Ошибка Берлина, считают в Zeit, в том, что он не убедил своих соседей в Европе в необходимости "Северного потока - 2".
Глава Счетной палаты Российской Федерации заявил, что пора закладывать "экономический базис процветания и величия России".
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Обращение президента Франции к нации, призванное погасить уличные беспорядки, своим аморфным содержанием может подписать приговор Пятой республике.