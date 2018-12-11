Копию "Дома костей" Гауди создадут в Москве﻿

Фасад, напоминающий барселонский Casa Batllo, создадут в строящемся тематическом парке развлечений "Остров Мечты"в Нагатинской пойме, сообщает РБК.

Стилизованную копию фасадов "Дома костей", над которым в начале XX века в Барселоне работал выдающийся испанский архитектор Антонио Гауди, воссоздадут в московском парке.

По словам руководителя проекта "Остров Мечты" Константина Голубева, в тематическом парке планируется создать серию копий мировых архитектурных достопримечательностей. Всего для городского променада в крытой части парка разработано 120 фасадов зданий в архитектурных стилях разных городов мира. В частности, здесь планируется построить копию римского Колизея, памятники архитектуры Барселоны, Москвы, Лондона и других мировых столиц.

"Создавать серию миниатюр мировых достопримечательностей мы начали с Casa Batllo Гауди, также известного как "Дом костей", который украсит северную галерею будущего городского променада нашего парка", -подчеркнул Константин Голубев.

Фото: realty.rbc.ru

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