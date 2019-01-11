Первый в Москве храм Армянской католической церкви будет построен в Бутове

Власти Москвы одобрили строительство в Южном Бутово первого в столице храма Армянской католической церкви, информирует портал Москомстройинвеста.

Земельный участок площадью 7 тыс. кв.м передадут религиозной организации "Приход Святого Григора Просветителя". Эта организация получит землю в безвозмездное пользование сроком на девять лет.

Сообщается, что община Армянской католической церкви в качестве религиозной группы до этого не имела в столичном мегаполисе своих объектов культа. Община вела богослужения в московских католических храмах святого Людовика и Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии.

Новое здание будет принадлежать Армянской католической церкви. Храм Армянской католической церкви построят на перекрестке между улицами Адмирала Лазарева и Академика Понтрягина.

Общая площадь храма должна составить 1 тысячу квадратных метров. Рядом планируется возвести дом притчи. Его площадь будет равняться 850 квадратных метров.

Напомним, что новый храм Армянской католической церкви станет первым, построенным в России со времен начала Великой Отечественной войны. Перед началом войны все храмы конфессии были закрыты.

Фото: iz. ru

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