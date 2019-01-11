Москва лидирует по росту цен на жилье в европейской части России﻿

По итогам 2018 года цена квадратного метра жилой площади выросла в столичном мегаполисе на 12%, сообщает ТАСС. Это самый высокий показатель среди регионов европейской части России.

Отмечается, что в Москве стоимость квадратного метра жилья выросла на 12%, достигнув к декабрю 2018 года отметки 182 тыс. рублей против 161 тыс. рублей годом ранее.

Что касается других регионов европейской части страны, что рост цен на более чем 10% зафиксирован в Калужской, Саратовской и Нижегородской областях. А также в Ставропольском крае и Мордовии. В Петербурге недвижимость подорожала на 9% — до 108 тыс. рублей за кв. метр.

В некоторых областях недвижимость, напротив, подешевела. В частности, в Тульской и Смоленской областях на 16% и 11% соответственно. Снижение цен также наблюдалось в Московской (6,5%), Тверской (6%) и Владимирской (4,5%) областях.

Средний чек однокомнатной квартиры в Москве в настоящее время составляет 6,8 млн рублей. Второе и третье место занимают Санкт-Петербург и Севастополь, где однушка стоит 4 млн и 3 млн рублей соответственно. В Московской, Ленинградской и Калужской областях и Татарстане стоимость квартиры составляет 2,3-3 млн рублей. Столько же стоит жилье в Крыму.

Самые дешевые квартиры продаются в Брянской (1,29 млн рублей) и Смоленской (1,36 млн рублей) областях. А также Республике Марий Эл (1,36 млн). В целом уложиться в полтора миллиона можно в 16 из 50 регионов европейской части Российской Федерации.

Фото: the-village.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Москва, Петербург и Сочи в﻿озглавили ТОП-10 регионов с рекордным ростом цен на жилье

Жилье в аренду: чем обставляют квартиры в России и за рубежом

Возможен ли обмен жильем между родственниками через договоры дарения?