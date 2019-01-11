Повышение ипотечных ставок уменьшит количество покупателей жилья — прогноз﻿

Повышение ипотечных ставок в России значительно снизит долю покупателей жилья, пользующихся этим инструментом, сообщает РИА Недвижимость.

В пятницу стало известно, что Сбербанк с 14 января повысит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 1-1,5%. Базовая ставка Сбербанка на покупку готового жилья составит 11-11,5%. Это будет зависеть от величины первоначального взноса. Ставка по новостройкам составит 10,5-11%.

Помимо этого, с 1 января на 0,6 процентного пункта повысил ставки еще один крупный игрок на рынке ипотечного кредитования — банк ВТБ. Кредит на покупку жилья в рамках стандартных программ в этом банке теперь доступен по ставке от 10,1% годовых.

По словам первого замгендиректора девелоперского концерна "Крост" Марины Любельской, повышение ипотечной ставки на 1-1,5 процентных пункта может снизить долю ипотечных покупателей до уровня 2017 года, когда ипотеку предпочитала только треть покупателей при ставке 10,7%".

Сейчас доля ипотечных сделок составляет 65-70% общего объема продаж жилья массового сегмента.

Директор по продажам застройщика "Гранель" Рустам Арсланов считает, что заявленное банками увеличение на рынок сильно не повлияет, но уже при достижении уровня ипотечных ставок 12% продажи жилья заметно упадут.

Фото: mordovmedia. ru

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