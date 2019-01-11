Россияне купили недвижимость в Эстонии в прошлом году на €11 млн

За 2018 год граждане РФ заключили 448 сделок с недвижимостью в Эстонии. Это почти вдвое больше, чем в 2017 году, сообщает РБК.
По итогам прошлого года россияне заключили 448 сделок с эстонской недвижимостью. Это почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года, когда было заключено 259 сделок. Граждане России вложили в эстонскую недвижимость €10,9 млн за прошедший год, заняв второе место среди иностранных покупателей. Самыми активными иностранцами на рынке местной недвижимости в 2018 году оказались финны. Они заключили в прибалтийской стране 565 сделок на общую сумму €21,6 млн.
И, наконец, почетное третье место среди самых активных покупателей эстонской недвижимости занимают шведы. Они осуществили 108 транзакций на сумму €2,2 млн. Граждане Украины за 2018 год стали участниками всего 29 сделок, белорусы — 18-и.Недвижимость в Финляндии также пользуется хорошим спросом среди россиян. В прошлом году российские граждане заключили 130 сделок с недвижимостью в Суоми.
Фото: estoniyarealty.ru
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