Звезда Голливуда Дженнифер Гарнер строит новый дом после продажи общего жилья с Беном Аффлеком

В конце прошлого года американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер распрощалась с семейным гнездышком в Лос-Анджелесе. Этот дом она приобрела в сове время вместе с Беном Аффлеком в 2009 году, информирует popcornnews. ru.
Сообщается, что после тяжелого развода со своим мужем актриса решила начать жизнь с чистого листа и построить собственный дом.
Звезда "Багровой мяты" вместе с тремя детьми (13-летней Вайолет, 10-летней Серафиной и 6-летним Сэмюэлем) планирует переехать в другой престижный район Лос-Анджелеса — Брентвуд. Она уже присмотрела небольшой уютный лот всего в 500 метрах от своего бывшего жилища.
Одним из ближайших соседей Гарнер станет баскетболист Джеймс Леброн. Сообщается также, что в том же районе находится любимый спортзал актрисы Brentwood Country Mart.
Теперь уже бывший супружеский особняк четы Аффлек-Гарнер перешел в добрые руки Адама Левина, лидера американской поп-рок-группы Maroon 5, и его семьи за 32 миллиона долларов. В конце декабря певец и его жена Бехати Принслу приобрели этот дом для себя и своих двух дочерей.
Участок площадью 1,2 гектара находится в Пасифик Палисадес, престижном районе в окрестностях Лос-Анджелеса. В доме, спроектированном известным архитектором Кеном Унгаром, находятся 5 спален и 8 ванных комнат. На огромной прилегающей территории разместились бассейн, баскетбольная площадка, кинотеатр и художественная студия.
Известно, что сделка, которая была завершена в конце декабря 2018-го, была проведена с помощью риелторов напрямую между парами. Этот особняк Бен и Дженнифер купили в 2009 году за 17 миллионов долларов.
Фото: variety. com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Дом известных голливудских актеров продается в США за $55 млн
Голливудский продюсер лишился работы в собственной компании
Актер "Игры Престолов" рассказал о сексизме в Голливуде
|Диета родом из детства: Голливуд худеет на чайном грибе
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Новогодние праздники отгремели, и дорогие россияне столкнулись с неприглядной экономической реальностью. Однако впереди россиян ждет "тощий и злой" 2019 год...
Писательница, поэтесса, драматург и общественный деятель Мария Арбатова встречает наступающий год с семьей и переживает за свой народ.
Министерство транспорта Российской федерации запретит высаживать детей без проездного билета из общественного транспорта.
Французская армия остается самой мощной самодостаточной боевой единицей Европы. При этом известно, что США не терпят конкуренции даже со стороны союзников...