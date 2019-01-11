Звезда Голливуда Дженнифер Гарнер строит новый дом после продажи общего жилья с Беном Аффлеком

В конце прошлого года американская актриса и продюсер Дженнифер Гарнер распрощалась с семейным гнездышком в Лос-Анджелесе. Этот дом она приобрела в сове время вместе с Беном Аффлеком в 2009 году, информирует popcornnews. ru.

Сообщается, что после тяжелого развода со своим мужем актриса решила начать жизнь с чистого листа и построить собственный дом.

Звезда "Багровой мяты" вместе с тремя детьми (13-летней Вайолет, 10-летней Серафиной и 6-летним Сэмюэлем) планирует переехать в другой престижный район Лос-Анджелеса — Брентвуд. Она уже присмотрела небольшой уютный лот всего в 500 метрах от своего бывшего жилища.

Одним из ближайших соседей Гарнер станет баскетболист Джеймс Леброн. Сообщается также, что в том же районе находится любимый спортзал актрисы Brentwood Country Mart.

Теперь уже бывший супружеский особняк четы Аффлек-Гарнер перешел в добрые руки Адама Левина, лидера американской поп-рок-группы Maroon 5, и его семьи за 32 миллиона долларов. В конце декабря певец и его жена Бехати Принслу приобрели этот дом для себя и своих двух дочерей.

Участок площадью 1,2 гектара находится в Пасифик Палисадес, престижном районе в окрестностях Лос-Анджелеса. В доме, спроектированном известным архитектором Кеном Унгаром, находятся 5 спален и 8 ванных комнат. На огромной прилегающей территории разместились бассейн, баскетбольная площадка, кинотеатр и художественная студия.

Известно, что сделка, которая была завершена в конце декабря 2018-го, была проведена с помощью риелторов напрямую между парами. Этот особняк Бен и Дженнифер купили в 2009 году за 17 миллионов долларов.

Фото: variety. com

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