В концертном зале "Москва-Сити" появится пятизвездочный отель для звезд шоу-бизнеса

В концертном зале в "Москва-Сити" появится пятизвездочная гостиница на 49 номеров, приспособленная для проживания звезд шоу-бизнеса. В частности, из номеров бутик-отеля предусмотрен прямой выход на сцену и в зал, сообщает портал Москомстройинвеста.
Мультифункциональный концертный зал-трансформер будет расположен под светопрозрачным куполом диаметром 64 метра. Уникальный купол будет выполнен в форме гигантских часов, и сможет раскрываться.
В настоящий момент на этой территории площадью 4,37 га ведется строительство многофункционального комплекса, который включает в себя торговый и культурно-развлекательный центры, паркинг центрального ядра "Москва-Сити". А также общегородскую площадь. При этом общая площадь объекта составляет почти 490 000 кв.м. Площадь торгового центра не превышает 180 000 кв.м, паркинга — 262 450 кв.м, концертного зала — 43 000 кв.м.
Именно в составе этого комплекса предполагается открытие специализированного Концертного бутик-отеля на 49 номеров. Отмечается, что в отеле будут созданы все условия для проживания звезд шоу-бизнеса мировой величины.
Фото: bnk. group.com
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