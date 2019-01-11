Жители Кемеровской области быстрее всего накопят на дом﻿

Среднестатистическому россиянину с зарплатой 42 тыс. рублей в месяц надо копить 9 лет, чтобы хватило на покупку собственного дома, говорится в исследовании портала "МИР КВАРТИР".
Жителям Кемеровской и Еврейской автономной областей придется копить всего четыре года. Зарплаты в этих регионах не слишком велики, но все же выше, чем во многих других российских регионах. А цены на дома самые низкие.
Примерно пять лет понадобиться жителям Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, чтобы накопить на дом. Там доходы высоки, а стоимость частных домов средняя. В Коми, Хакасии, Бурятии, а также в Забайкальском крае, Тюменской области и еще семи регионах срок накопления составляет около 6 лет.
Тяжелее всего придется жителям южных и столичных регионов. Здесь откладывать на собственный коттедж нужно от 15 до 25 лет. Дольше всего придется копить тем, кто живет в Крыму (35 лет) и Севастополе (25 лет), Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане (по 26 лет), Чечне (24 года), а также в Московской области (25 лет).
В Москве ждать придется 18 лет, в Санкт-Петербурге — 21.
Фото: crime-technology.ru
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