Каждый десятый россиянин выступил против раздельного сбора мусора﻿

Десять процентов опрошенных россиян высказались против раздельного сбора мусора, сообщает РБК. Более трети граждан России сдает в специальные пункты приема опасные бытовые отходы.

Каждый десятый россиянин (11%) не сортирует мусор и не хотел бы этого делать в дальнейшем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Регулярно сортируют отходы 27% опрошенных. 13% респондентов делают это время от времени. При этом почти половина россиян (47%) не сортируют мусор. Но хотели бы делать это, если появится такая возможность.

Только треть россиян сдает в специальные пункты приема такой опасный мусор как батарейки, использованную электронику и ртутные лампы (33%). Однако 65% опрошенных этого не делают. С 2019 года в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, получившая название "мусорная реформа".

Пункты сбора вторсырья в наступившем году появятся во всех крупных городах. Глобально раздельный сбор мусора может заработать в регионах в течение пяти лет. Сообщается, что тариф на вывоз мусора вырастет на 5% в 2019 году.

Москве, Петербургу и Севастополю дали возможность отложить "мусорную реформу" до 1 января 2022 года.

Фото: domofond. ru

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