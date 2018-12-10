Жилье в Москве подорожает на 15% — эксперты﻿

За год продажи недвижимости в московском регионе увеличились почти в полтора раза. Застройщики повышают цены, чтобы предложение не отставало от спроса. А тем временем, аналитики предрекают рынку большие перемены.

Ситуация складывается таким образом, что купить квартиру в Москве становится всё труднее. Виной тому высокий спрос. За ним растут и цены на квадратные метры в столичных новостройках.

Эксперты отмечают, что на динамику влияет ценообразование в проектах крупнейших застройщиков. Цены в проектах основных игроков на рынке первичного жилья повысились от 3-х до 8-ми %.

В Подмосковье девелоперы стали активнее индексировать цены после успешных продаж в октябре. За месяц они выросли на 26%". В начале текущего месяца жилье в Московской области подорожало еще на 3%, до 94,3 тыс. рублей за "квадрат".

Аналитики прогнозируют рынку риски во втором полугодии 2019 года, когда девелоперам придется повышать цены до 10-15% в год при падающем спросе. Риски будут связаны, прежде всего, с реформой долевого строительства и ростом ставок по ипотеке. При достижении или превышении психологически важного уровня ставки в 10% годовых, рост спроса замедлится или остановится.

Фото: ruinformer.com

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