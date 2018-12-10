Москвичи будут платить за капремонт на 7% больше

Городские власти повысили размер взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 7%. Таким образом, москвичи с 1 января следующего года заплатят 18,19 рубля с квадратного метра жилой собственности.

Напомним, что региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Москве реализуется с июля 2015 года. Первоначально взносы на капремонт составляли 15 рублей с квадратного метра находящегося в собственности помещения в многоквартирном доме. С 1 июля 2017 года тариф был повышен до 17 рублей.

Помимо этого скорректирован перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в доме, выполнение которых финансируются за счет средств фонда капремонта.

Теперь в капремонт включены: ремонт, замена и модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.

Изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации вступили в силу 9-го декабря. Одним из важнейших пунктов нового закона также гласит, что с настоящего времени при сносе аварийного дома владельцам жилья вернут уплаченные взносы на капремонт за вычетом уже потраченных средств.

Фото: mayaksbor.ru

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