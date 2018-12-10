Городские власти повысили размер взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 7%. Таким образом, москвичи с 1 января следующего года заплатят 18,19 рубля с квадратного метра жилой собственности.
Напомним, что региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Москве реализуется с июля 2015 года. Первоначально взносы на капремонт составляли 15 рублей с квадратного метра находящегося в собственности помещения в многоквартирном доме. С 1 июля 2017 года тариф был повышен до 17 рублей.
Помимо этого скорректирован перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в доме, выполнение которых финансируются за счет средств фонда капремонта.
Теперь в капремонт включены: ремонт, замена и модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
Изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации вступили в силу 9-го декабря. Одним из важнейших пунктов нового закона также гласит, что с настоящего времени при сносе аварийного дома владельцам жилья вернут уплаченные взносы на капремонт за вычетом уже потраченных средств.
Фото: mayaksbor.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Жителям аварийных домов вернут взносы за капремонт
Поморье - в числе лучших регионов по капремонту жилья
Путин разрешил некоторым пенсионерам не платить за капремонт
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вместо брони на кораблях ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" - обыкновенное кровельное железо.
Глава Счетной палаты Российской Федерации заявил, что пора закладывать "экономический базис процветания и величия России".
Всероссийский опрос врачей показал, что они выполняют директивы руководства по навязыванию платных услуг и определенных лекарств пациентам.
Россия направит в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160, способные нести ядерное оружие. В Венесуэле считают, что близок Карибский кризис 2.0.