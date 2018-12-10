"Желтые жилеты" потребовали строительства доступного жилья﻿

Возведение жилья по доступным ценам стало одним из требований так называемых желтых жилетов. Протесты собрали около 125 тыс. в минувшие выходные во Франции.
В листовке, которая распространяется через социальные сети протестующих, содержится одно из основных требований участников акций протеста. Это призыв к решению квартирного вопроса.
Протестующие требуют немедленно приступить к строительству 5 млн единиц доступного жилья. Тем самым обеспечив снижение аренды, ипотечного бремени и создание рабочих мест в сфере строительства.
Цены на жилую недвижимость в столице Франции стали подниматься в 2017 году. За последний год жилье в Париже в среднем подорожало на 8%. В четырех самых дорогих округах города средняя стоимость жилья превысила $13 тыс. (809 тыс. руб.) за 1 кв.м.
Париж входит в топ-10 городов Европы по стоимости аренды жилья с показателем порядка $1,8 тыс. в месяц. Напомним, что Протесты "желтых жилетов" во Франции начались 17 ноября. Сначала демонстранты выступали против повышения налогов на бензин. Потом протестующие стали выдвигать и другие требования к властям, в том числе в отношении доступного жилья.
Фото: 24news. com.ua
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