При переходе от долевого строительства к эскроу-счетам стоимость квартир увеличится, подсчитали в компании PwC. Но добросовестные застройщики и покупатели недвижимости только выиграют от нововведений.
Эксперты уверены, что проблема обманутых дольщиков будет решена, и спрос на квартиры на этапе котлована возрастет, даже в случае роста цен на недвижимость.
По мнению эксперта РИСИ, кандидата экономических наук Михаила Беляева, в последнее время люди фактически перестали покупать квартиры на раннем этапе из-за огромной неопределенности и довольно больших рисков. Но гарантии окончания строительства объекта могут оживить спрос.
Ожидается, что проблема обманутых дольщиков после перехода на эскроу-счета дольщиков сойдет на нет. Сегодня в России действует свыше 1 миллиона договоров долевого строительства общим объемом 3,4 триллиона рублей. Но далеко не всегда эти средства эффективно используются застройщиками.
В конечном счете ситуация приводит к недостроям и проблемным объектам, которых на начало 2018 года насчитывалось более 800 в 69 регионах. Отныне обычные граждане перестанут страдать от различных схем, с которыми связаны риски долевого строительства.
Фото: urbanlook
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Рынок жилья уходит в "котлован"
Столичные девелоперы открывают эксроу-счета
Эксроу-счета снизят нагрузку на застройщиков в три раза
Одобрена первая сделка по эксроу-счетам
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вместо брони на кораблях ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" - обыкновенное кровельное железо.
Глава Счетной палаты Российской Федерации заявил, что пора закладывать "экономический базис процветания и величия России".
Представители Генпрокуратуры заявили, что в России за год на 10% выросло количество взяток. Особенно отличился столичный регион.
Пришедшие к власти силы в Армении хотели бы сделать проамериканский выбор, но многие факторы этому препятствуют. Никол Пашинян будет ждать решения Вашингтона.