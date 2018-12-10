Переход на эскроу-счета поднимет спрос на квартиры на этапе котлована﻿

При переходе от долевого строительства к эскроу-счетам стоимость квартир увеличится, подсчитали в компании PwC. Но добросовестные застройщики и покупатели недвижимости только выиграют от нововведений.

Эксперты уверены, что проблема обманутых дольщиков будет решена, и спрос на квартиры на этапе котлована возрастет, даже в случае роста цен на недвижимость.

По мнению эксперта РИСИ, кандидата экономических наук Михаила Беляева, в последнее время люди фактически перестали покупать квартиры на раннем этапе из-за огромной неопределенности и довольно больших рисков. Но гарантии окончания строительства объекта могут оживить спрос.

Ожидается, что проблема обманутых дольщиков после перехода на эскроу-счета дольщиков сойдет на нет. Сегодня в России действует свыше 1 миллиона договоров долевого строительства общим объемом 3,4 триллиона рублей. Но далеко не всегда эти средства эффективно используются застройщиками.

В конечном счете ситуация приводит к недостроям и проблемным объектам, которых на начало 2018 года насчитывалось более 800 в 69 регионах. Отныне обычные граждане перестанут страдать от различных схем, с которыми связаны риски долевого строительства.

Фото: urbanlook

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Рынок жилья уходит в "котлован"﻿

Столичные девелоперы открывают эксроу-счета﻿

Эксроу-счета снизят нагрузку на застройщиков в три раза

Одобрена первая сделка по эксроу-счетам

﻿