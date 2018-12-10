Жители не могут мешать сдаче квартир онкобольным﻿

Аппарат уполномоченного по правам ребенка города Москвы готов вмешаться в ситуацию с арендой жилья в московском доме семьям с онкобольными детьми, если жильцы будут создавать реальные препятствия для въезда детей, заявил детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.

Напомним, что жительница одного из многоквартирных домов в Москве собирает подписи за выселение семей с онкобольными детьми. По мнению женщины, жильцы опасаются, что рак заразен.

По словам Евгения Бунимовича, любой гражданин имеет право собирать подписи, если это не нарушает законодательства.

"Не думаю, что здесь нужно юридическое вмешательство. Есть другие меры: моральные, этические. Вот если детям действительно не дадут заселиться, и будут препятствия, то мы вмешаемся. В данном случае у них нет никаких прав запрещать сдачу квартир", — подчеркнул Бунимович.

Глава комиссии столичной Думы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова заявила, что онкология не является инфекционным заболеванием и не передается воздушно-капельным путем.

Фото: runaruna.ru

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