Родители супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон выставили на продажу трехэтажный дом, в котором прежде жили их дочери. Об этом сообщают западные СМИ. Недвижимость расположена на западе Лондона на Олд-Черч-стрит. Стоимость объекта - £ 1,95 млн.
Этот дом Миддлтоны приобрели в 2002 году за 780 тысяч фунтов стерлингов. Журналисты предположили, родители Кейт и Пиппы Миддлтон решили избавиться дома, так как дочерям он уже не нужен. А ведь налоги за него платить необходимо. Герцог и герцогиня Кембриджские переехали живут в Кенсингтонском дворце с 2013 года.
Что касается Пиппы Миддлтон, то она также не нуждается в собственности. Она вышла замуж за мультимиллионера Джеймса Мэтьюса. Стало известно, что младшая Миддлтон и ее супруг недавно потратили 1,2 миллиона фунтов стерлингов на ремонт своего пятиэтажного особняка в Лондоне. Они добавили тренажерный зал, подземный кинотеатр, лифт, "комнату для персонала" и еще шесть спален.
Родной брат девушек работает в Шотландии. Во время визитов в Англию он живет в своем имении Беркшир.
Фото: westwing.ru
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