Новогодняя аренда жилья в Москве будет на уровне 3 тыс. руб. в сутки﻿

Почти три тысячи рублей в сутки составит средняя стоимость аренды жилья в Москве на Новый год, информирует федеральный портал "Мир квартир".

Столица и в будни многолюдна, но в Новый год количество гостей вырастает в разы. Вместе с туристами к праздникам увеличивается и количество предложений. На каникулы можно снять и просторные апартаменты в самых престижных районах города, и приличную квартиру среднего метража рядом с метро в районе ТТК. Или небольшую студию на окраине, а то и вовсе за МКАД.

Стоимость однокомнатных квартир во время каникул будет начинаться от 1,5 тысячи рублей в сутки и составит в среднем две тысячи 932 рублей. Снять "двушку" туристы смогут за три тысячи 345 рублей в сутки. При этом цены на трехкомнатные квартиры будут на уровне шести тысяч 428 рублей в день.

Отмечается, что съемное жилье для приезжих находится как в элитных районах города, так и на ТТК и даже за МКАД. Что касается подмосковных городов, то из них наибольшей популярностью в праздники пользуются такие старинные города, как Сергиев Посад, Звенигород и Коломна. "Однушку" там можно снять в среднем за 1,6 тысячи рублей в сутки, "двушку" — за 2-2,4 тысячи рублей в сутки, "трешку" — за 2,5-2,8 тысячи рублей в сутки.

Фото: stroimsami. online

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

С начала кризиса аренда квартир в Москве подешевела от 12,7% до 41%

Аренда квартир в Москве доходит до 800 тыс. руб. в месяц

Аренда квартир в Москве ощутимо подешевела