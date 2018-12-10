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Дома-муравейники погубят Москву — эксперты﻿

Недвижимость

Москва стремительно обрастает домами-муравейниками гигантского размера. Эксперты встревожены концентрацией населения, а также деньгами и центрами управления в одном мегаполисе.

По общей статистике, в России жилищное строительство с 2016 года падает. Ввод в действие жилых домов в 2016 году к 2015-94%, в 2017 к 2016-98,7%, за 9 месяцев 2018 к тому же периоду 2017-98,1% (данные Росстата).

В Московском регионе другая ситуация. За 9 месяцев 2018 года — 127,6% к тому же периоду 2017-го. Московская область также застраивается и уплотняется вслед за столицей. За 9 месяцев — плюс 118%. Доля Москвы и Московской области — 17,8% всей площади жилых домов, вводимой по стране. До когда-то спокойного Подмосковья тоже дошли многоэтажки-муравейники.

Эксперты считают, что без развития малых городов России, Золотого кольца Москвы, ситуация может привести к чрезмерному уплотнению столицы и к перегрузке мегаполиса. Поэтому такие города, как Касимов, Вышний Волочек, Кинешма или Козельск могут стать наиболее перспективными локациями для строительства жилья, развития инфраструктуры и распределения социальной и экономической нагрузки в регионе.

Фото: 2lumpsofsugar - LiveJournal 

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Темы дом мегаполис недвижимость строительство квартира купить
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