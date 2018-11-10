Стихийную торговлю в Симферополе ликвидируют﻿

Минпром Республики Крым готово оказать новому составу администрации Симферополя всю возможную помощь в ликвидации стихийной торговли на улицах города, сообщил министр промышленной политики Республики Крым Андрей Васюта.

По его словам, работа эта возможна, нормативная база для этого достаточна. "Мы наведем порядок. Мы поймем, что необходимо им для того, чтобы эти вещи не были временными, а на постоянной основе мы ликвидировали стихийную торговлю", — подчеркнул Андрей Васюта.

О необходимости усиления работы по ликвидации незаконной торговли в столице Крыма Симферополе заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, это особенно актуально в канун новогодних праздников, когда начнется торговля фейерверками и елками. Наведя порядок в Симферополе, можно будет использовать этот опыт и в других городах полуострова.

"Симферополь — как пилотный проект в этой ситуации. Южный берег Крыма, приморские города, они страдают этим в курортный сезон", — отметил Сергей Аксёнов.

Ранее сообщалось, что накануне глава Крыма сообщил об увольнении руководителя администрации крымской столицы Игоря Лукашёва и всех его заместителей. По словам Сергея Аксенова, новая администрация города должна придать Симферополю "столичный лоск, которого ему не хватает".

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