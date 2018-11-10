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Источник Правда.Ру

Ежегодно в России признается аварийным 2 млн кв.м жилья

Недвижимость

Более 11 млн кв.м жилья будет признано аварийным в России с 2019 до 2024 года, информирует "Интерфакс-недвижимость" со ссылкой на заявление главы Минстроя России Владимира Якушева.

По словам министра, согласно тем темпам, которые были в предыдущие годы, по прогнозам, ориентировочно, на учет будет поставлено 11 млн 720 тыс. кв. м аварийного фонда с 2019 по 2024 год.

"Я сразу хочу сказать, что эта цифра прогнозная", — сказал В. Якушев на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Он отметил, что за шесть лет будут выявляться другие аварийные дома. В связи с этим в рамках реализации нацпроекта эта цифра будет меняться.

Министр добавил, что по данным на 1 января 2018 года было признано аварийным 12 млн 230 тысяч кв.м. В среднем ежегодно в России признается аварийным около 2 млн кв.м жилья.

Как писала ранее "Правда.Ру", на ликвидацию аварийного жилья в России с 2019 по 2024 год выделят более 507 миллиардов рублей. 

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Темы жилье квартира аварийное недвижимость строительство
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