Более 11 млн кв.м жилья будет признано аварийным в России с 2019 до 2024 года, информирует "Интерфакс-недвижимость" со ссылкой на заявление главы Минстроя России Владимира Якушева.
По словам министра, согласно тем темпам, которые были в предыдущие годы, по прогнозам, ориентировочно, на учет будет поставлено 11 млн 720 тыс. кв. м аварийного фонда с 2019 по 2024 год.
"Я сразу хочу сказать, что эта цифра прогнозная", — сказал В. Якушев на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Он отметил, что за шесть лет будут выявляться другие аварийные дома. В связи с этим в рамках реализации нацпроекта эта цифра будет меняться.
Министр добавил, что по данным на 1 января 2018 года было признано аварийным 12 млн 230 тысяч кв.м. В среднем ежегодно в России признается аварийным около 2 млн кв.м жилья.
Как писала ранее "Правда.Ру", на ликвидацию аварийного жилья в России с 2019 по 2024 год выделят более 507 миллиардов рублей.
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