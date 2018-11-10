Дачные хозпостройки признают садовыми домами

С 1 января 2019 года нежилые здания на садовых участках на законодательном уровне признают садовыми домами, а объекты с назначением «жилое» или «жилое строение» автоматически станут жилыми домами, сообщает пресс-служба Госкомрегистра.
Федеральным законом № 217-ФЗ, вступающим в силу с 2019 года, предусмотрено право строительства жилых домов, хозпостроек и гаражей на садовых землях. Помимо этого разрешается возможность регистрации проживания в данной постройке.
Законодательные нововведения касаются капитальных строений на садовых участках с назначением «нежилое», сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) до 1 января 2019 года. Это же правило распространяется и на жилые объекты, поставленные на учет до указанной даты.
Чтобы осуществить кадастровый учет изменений в части назначения строения, необходимо предоставить в Госкомрегистр заявление собственника и технический план на основании декларации об объекте недвижимости. В самой декларации и в разделе техплана «Заключение кадастрового инженера» должно было указано, что здание является жилым строением.
Отмечается, что замена ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы, а также в записи ЕГРН в части наименований указанных объектов недвижимости является добровольной процедурой.
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