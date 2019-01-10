Иностранцев заставят платить налоги за недвижимость в Крыму﻿

Власти Крыма решили применять ограничительные меры к гражданам других стран, имеющим собственность на территории полуострова, но не желающим платить налоги в бюджет республики, сообщает Крыминформ.

По словам руководителя управления ФНС России по Республике Крым Романа Наздрачёва, в этом году эта работа будет усилена.

В случае, если иностранное физическое лицо имеет собственность на территории Республики Крым, и соответственно, получает с неё доход, оно обязано платить НДФЛ в казну Республики Крым.

В качестве меры воздействия крымские власти предложили отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам.

Глава республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что все крымчане — граждане Российской Федерации. Все, кто работает на территории — платят налоги.

Как отмечает Крыминформ, многие украинские бизнесмены и политики до сих пор имеют собственность на территории Крыма. Данные о земельных участках, а также о крымских квартирах имеются в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Фото: airpano.ru

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