Иностранцев заставят платить налоги за недвижимость в Крыму﻿

Власти Крыма решили применять ограничительные меры к гражданам других стран, имеющим собственность на территории полуострова, но не желающим платить налоги в бюджет республики, сообщает Крыминформ.
По словам руководителя управления ФНС России по Республике Крым Романа Наздрачёва, в этом году эта работа будет усилена.
В случае, если иностранное физическое лицо имеет собственность на территории Республики Крым, и соответственно, получает с неё доход, оно обязано платить НДФЛ в казну Республики Крым.
В качестве меры воздействия крымские власти предложили отключать от тепла, электричества и воды объекты, принадлежащие нерезидентам.
Глава республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что все крымчане — граждане Российской Федерации. Все, кто работает на территории — платят налоги.
Как отмечает Крыминформ, многие украинские бизнесмены и политики до сих пор имеют собственность на территории Крыма. Данные о земельных участках, а также о крымских квартирах имеются в Едином государственном реестре деклараций Украины.
Фото: airpano.ru
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