В новом году недвижимость в новостройках будет дорожать, пишет "Российская газета". Рост цен прогнозируется на всех этапах строительства. Недоступнее станут квартиры как на старте продаж, так и в финальной стадии строительства.
Пот мнению генерального директора Level Group Кирилла Игнахина, факторов роста цен больше, чем снижения. Главный вклад в повышение расценок на новостройки внесет реформа долевого строительства.
Сейчас отрасль на 74 процента финансируется средствами дольщиков. С 1 июля напрямую привлекать средства покупателей квартир в строящихся домах будет запрещено.
Кредитовать строительство будет банк. У застройщика возникнут новые расходы на обслуживание кредита. Он их заложит в стоимость жилья.
"Сейчас в среднем банковский кредит выдается на строительство домов под 11-15 процентов. В результате на стартовом этапе строительства расценки могут увеличиться на 9 процентов", — подчеркнул Кирилл Игнахин.
В целом удорожание новостроек в следующем году с учетом прочих факторов может достигнуть 15 процентов.
Многие предпочитают брать квартиры на этапе "котлована". Они обходятся на 20-25 процентов дешевле. Размер такого дисконта, скорее всего, сократится до 10-15 процентов, Это оттолкнет многих покупателей, считает она. И больше всего — покупателей инвестиционной недвижимости", — подчеркивает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.
Также притормозит покупательскую активность и рост ставок по ипотеке. По данным Банка России, за ноябрь средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,52 процента. По прогнозам, в первой половине 2019 года средние ставки на рынке ипотеки могут достигнуть 10,3-10,5%. Во втором полугодии более вероятным представляется их незначительное снижение и возврат в диапазон 9,41-9,57 процента.
Фото: finam.ru
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